ضبط رنجة وأسماك مدخنة فاسدة في حملة بالغربية

واصلت مديرية الطب البيطري بالغربية، تكثيف أعمال المرور علي عدد من مصانع إنتاج الأسماك المدخنة "الرنجة" تحت إشراف الدكتور حاتم كمال أنور وكيل الوزارة مدير المديرية وبمشاركة لجنة مشكلة من مدير الإدارة البيطرية بمركز كفر الزيات، ورئيس قسم المجازر والتفتيش علي اللحوم بذات المركز و رئيس المجازر بديوان عام المديرية، وذلك بالتنسيق مع قسم شرطة البيئة والمسطحات بمركز كفر الزيات.



وأسفر المرور عن تحرير عدد "محضرين" وضبط طن أسماك مدخنه "رنجة" غير صالحة للإستهلاك الآدمي .



يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات المحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتحت رعايه وإشراف الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، و اللواء رئيس هيئه الرقابه الإدارية بالمحافظة.



وتم التحفظ على المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة المختصة للتحقيق واتخاذ ما يلزم حيال المضبوطات والمخالفين.



وأكد الدكتور حاتم كمال أنور مدير مديرية الطب البيطري، أنه لا تهاون من جانب فريق أطباء المجازر والتفتيش على الأغذية ذات الأصل الحيوانى في ضبط المخالفين حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين وأرواحهم والتأكيد على ألا يتم عرض أى أغذيه ذات أصل حيوانى بالأسواق للمواطنين إلا وأن تكون صالحة للاستهلاك الأدمى .

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