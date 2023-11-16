الأنبا بيمن يترأس صلوات القداس الإلهي ببرية الأساس

ترأس الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص ورئيس دير الملاك ميخائيل ببرية الأساس صباح اليوم الخميس، صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم الأثرية بدير مارجرجس المجمع بحضور مجمع الآباء الكهنة ورهبان الدير وتبث الصلاة عبر القناة الخاصة (اكسيا) بإيبارشية نقادة وقوص، وذلك في إطار الاحتفالات المقامة بدير مارجرجس لذكرىة تكريس أول كنيسة بنيت على اسمه بمدينة فلسطين، وشارك الأنبا بيمن بحضوره في أيام النهضة الروحية المقامة بالدير منذ 7 أيام و يختم الاحتفالات مساء اليوم بصلاة العشية.

وجدير بالذكر أن الأنبا بيمن من مواليد مركز منفلوط (جزيرة الحواتكه) في 19 ديسمبر 1959ثم حصل على بكالوريوس الهندسة عام 1982 من جامعة أسيوط وقام بالخدمة في قُرى منفلوط ثم ترهبن بدير السيدة العذراء مريم بالمحرق في 15 أكتوبر 1986 وسيم كاهنًا في 19 مايو 1991م.

في حبرية البابا شنوده الثالث شارك في لجان المجمع المقدس التالية: لجنة الإيمان والتعليم والتشريع - لجنة الرعاية والخدمة وقد تم تكليف الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص ممثلاً عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لدى الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية، ومسئولاً عن العلاقات الاجتماعية والتنموية بين الكنيستين. وذلك وِفقًا للقرار البابوي رقم 9/2013 (البابا تواضروس الثاني).

وأيضا هو عضو اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس، ومقرر لجنة (العلاقات العامة) الرئيسية، ومقرر لجنة (المشاركة الوطنية) الفرعية.