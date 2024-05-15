“الزراعة” و"البترول" يتابعان المشروعات التنموية المشتركة في وادي فيران

قام اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء اليوم بجولة تفقديه لأنشطة مشروع مجتمع تنموى ذكى ومستدام بوادى مكتب بجنوب سيناء.

وقال الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء، أن تنفيذ المشروعات التنموية المنفذه بوادى فيران من خلال الفرق البحثية لمركز بحوث الصحراء تتم طبقا لأنشطة خطة التنمية الزراعية المستدامة ٢٠٣٠ وتراعى البعد الاجتماعى والاقتصادى والبيئى عند اختيار المشروعات وذلك تنفيذا لدعم دمج أبناء سيناء فى التنميه المحتمعية.

من جانبه أفاد الدكتور عبدالله زغلول مستشار وزير الزراعة ورئيس المشروع أن أنشطة المشروع تتم بتمويل مشترك بين شركة بترول بلاعيم ومركز بحوث الصحراء طبقا لبروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الزراعه ووزارة البترول لتنفيذ مشروعات تنموية لدعم أهالى وادى فيران.

واستعرض العميد محمد أبو شادى مدير إدارة المسئولية المجتمعيه بشركة بتروبل أنشطة المشروع ودور وزارة البترول لدعم التجمعات السكانيه الاكثر احتاجا وتنفيذ مشروعات تساهم فى تحسبن معيشة السكان.

كما استعرض الدكتور إيهاب زغلول رئيس محطة بحوث جنوب سيناء مركز بحوث الصحراء أنشطة المشروع وعرض فيلم تسجيلى حيث تضمن الفيلم زراعة مساحة ٤٥ فدان بمنطقة ٦٠ فدان وتنفيذ خط نقل مياه بطول ٢ كيلو ومحطة طاقه شمسيه بالاضافه الى تنفيذ محطة تحلية مياه قدرة ١٠ متر مكعب يوميا تكفى لاحتياجات أهالى التجمع بمياه شرب امنه كذلك تم تنفيذ ٣٠ نموذج لمشروعات الدواجن البياض الاغنام واستكمل زغلول بأنه جارى استكمال تنفيذ ٥ محطات تحليه قدرة كلا منها ٢٥ متر مكعب لخدمة التجمعات السكانيه بوادى فيران.

خلال الجوله وجه المحافظ الشكر لفريق المشروع ومركز بحوث الصحراء وأكد على اهمية التوسع في انشاء محطات تحلية وأنظمة الطاقه الشمسيه لخدمة التجمعات السكانيه باودية جنوب سيناء