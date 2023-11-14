تراجع الدولار بعد إشارات عن تباطؤ التضخم الأمريكي

تراجع الدولار، الثلاثاء، بعد أن أظهرت بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة علامات على تباطؤ التضخم في أكتوبر، مما يزيد من احتمالات إحجام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن رفع أسعار الفائدة.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

وقال مكتب إحصاء العمل التابع لوزارة العمل الأميركية إن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لم تتغير الشهر الماضي وسط تراجع أسعار البنزين بعد ارتفاعها 0.4 بالمئة في سبتمبر.

وأضاف المكتب أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع على أساس سنوي 3.2 بالمئة في أكتوبر انخفاضا من 3.7 بالمئة في سبتمبر.