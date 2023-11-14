القنصل العام لفلسطين بالإسكندرية يستقبل وفد "نقابة الصحفيين" للتضامن مع أبناء غزة

استقبل السفير رأفت بدران، القنصل العام لفلسطين بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بمقر القنصلية بسبورتنج، وفدا من مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية برئاسة رزق الطرابيشي، للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وخلال اللقاء، تقدم وفد مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية برئاسة رزق الطرابيشي وأعضاء المجلس وهم شوكت سعد وهدى الساعاتي وشيرين العقاد، بواجب العزاء في الشهداء الأبرار جراء الحرب التي يشنها الكيان القائم بالاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدين على تضامنهم مع القضية الفلسطينية.

واستفسر وفد الصحفيين من السفير رأفت بدران القنصل العام لدول فلسطين بالإسكندرية، عن أخر مستجدات الحرب القائمة في قطاع غزة وعن حالات المصابين وأوضاع المستشفيات.

وفي البداية، رحب السفير رأفت بدران، بوفد مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، وأكد على أن الشعب الفلسطيني باق ومرابط في أرضه ووطنه ولن يقبل بأي تهجير جديد مماثل لما حدث في السابق.

وأكد أهمية الحفاظ على أمن مصر والتصدي لأي مخططات تهدف إلى تصفيه القضية الفلسطينية، كما أشاد بالدور الذي تقوم به مصر على أرض الواقع تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من تقديم المساعدات وإيجاد حلول جذرية بشأن القضية من خلال الاتصالات واللقاءات الدائمة مع دول العالم، من أجل وقف الحرب.

كما تقدم بالشكر والتقدير للشعب المصري على موقفهم من القضية الفلسطينية سواء كان بالتظاهر في الميادين أو من خلال مقاطعتهم لجميع منتجات الدول الأجنبية الداعم لكيان الاحتلال.

وأكد على أنه لمس بالفعل حرص الشعب المصري على مقاطعة المنتجات الداعمة للكيان الاحتلال داخل المولات التجارية والأسواق واستبدالها بالمنتجات المصرية.

وجه سؤال إلى بعض الدول العربية التي قامت بالتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، قائلا ما قيمة التطبيع الآن مع إسرائيل في ظل ما يحدث في قطاع غزة؟.

وقال السفير رأفت بدران إن المطلوب الآن فقط هو وقف الحرب على قطاع غزة، لأن وقف الحرب يعني بقاء الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين.

ومن جانبه، أكد رزق الطرابيشي، نقيب الصحفيين بالإسكندرية، على تضامن الصحفيين والشعب المصري مع القضية الفلسطينية ورفضهم للاعتداءات الوحشية التي يشنها الكيان القائم بالاحتلال على الشعب الفلسطيني المناضل في شتى أرجاء الوطن وخاصة قطاع غزة والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه.

وثمن الموقف المصري الرسمي والشعبي الداعم والمؤيد للشعب الفلسطيني الذي يدافع عن وطنه المحتل.

وأشاد بدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في التصدي لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتأكيد القيادة السياسية على رفضها للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

كما أشاد أيضا بالدور الذي تقوم به نقابة الصحفيين المصرية تحت قيادة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، من خلال تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية والفاعليات والأنشطة التي تؤكد على تضامنها مع الشعب الفلسطيني.

وفي ختام اللقاء، دعا رزق الطرابيشي، نقيب الصحفيين بالإسكندرية، السفير رأفت بدران القنصل العام لدول فلسطين، لعقد ندوة في حب فلسطين داخل مقر النقابة بحضور عدد من النقابات المهنية الأخرى.