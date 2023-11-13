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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قنصل السعودية بالإسكندرية يودع نظيره الفرنسي بعد انتهاء مدة خدمته

قنصل عام المملكة
قنصل عام المملكة العربية السعودية بالإسكندرية
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استقبل مزيد بن محمد الهويشان، القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، نظيره الفرنسي محمد  نهاض، القنصل العام للجمهورية الفرنسية الذي جاء مودعا لإنتهاء مدة خدمته في الإسكندرية ونقل خدماته قنصلا عاما لبلاده في جدة وذلك اليوم 13/11/2023 بمقر القنصلية السعودية.

وهنأ القنصل العام ضيفه على الثقة والترشيح لمنصب القنصل العام للجمهورية الفرنسية في جدة متمنيا له التوفيق والنجاح في خدمة بلاده.

استعاد القنصل الفرنسي ذكرياته في المملكة حين كان نائبا للسفير في الرياض، وأبدى سروره لعودته لبلاد يكن لها الكثير من الحب والاحترام.

وفي نهاية اللقاء تم التقاط الصور التذكارية.

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