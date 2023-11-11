النائب إيهاب منصور: فريد زهران يسعى لمستقبل أفضل لمصر

وجه النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي التحية لأهالي أسيوط، وقال: نعم للتغيير وليه فريد زهران؟

وأضاف: "نعم للتغيير" لأننا تعبنا من الأسعار والمواصلات ولابد من التغيير، ولماذا فريد زهران لأنه ليس شخص لكن هو شخص لديه فريق عمل محترم بيتعب ليقدم عمل محترم ومستقبل أفضل.

جاء هذا أثناء المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران، أمس، بمدينة أسيوط، ضمن جولة المرشح الرئاسي فى محافظات مصر.

وتساءل البرلمانى، قائلا: «مين قدر يخلص أوراقه في قانون التصالح؟ ومين من أولادكم يجلس في فصله مرتاح؟ لابد أن تتحسن هذه الأوضاع لأننا نستحق التغيير».

وأكد النائب إيهاب منصور، أن الشعب كله يعاني وأننا نسعى للتغيير بجدية.

وأوضح أنه لا يمكن أن ننسي ما يحدث في غزة الآن من قوات الاحتلال وهو محتل جبان يهدم المساجد والكنائس والمستشفيات ويقتل الأطفال.