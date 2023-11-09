غياب على معلول وثنائي الزمالك عن قائمة تونس في تصفيات كأس العالم

أعلن جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس قائمة نسور قرطاج، لخوض المعسكر المقبل خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر الجاري، استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026 المقبل.

ويخوض منتخب تونس مباراتي خلال شهر نوفمبر الجاري، أمام كل من ساوتومي ومالاوي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر لهما في 17 و21 نوفمبر الجاري.

وشهدت قائمة منتخب تونس، غياب على معلول لاعب الأهلي الذي يعاني من الإصابة واستمرار غياب ثنائي فريق الزمالك سيف الجزيري وحمزة المثلوثي إلى جانب غياب حنعبل المجبري لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ضمت قائمة منتخب تونس كلا من:

حراسة المرمى: أيمن دحمان- بشير بن سعيد - معز حسن

خط الدفاع: ياسين مرياح - علاء غرام - منتصر طالبي - وجدري كشريدة - يان فاليري - أمين الشارني - علي العابدي - غيث الزعلوني - أسامة الحدادي - حمزة الجلاصي.

خط الوسط : عيسى العيدوني - محمد علي بن رمضان - إلياس السخيري - حمزة رفيعة - حسام تقا - محمد الحاج محمود - فرجاني ساسي.

خط الهجوم: إلياس العاشوري - هيثم الجويني - يوسف المساكني - نعيم السليتي - فراس بلعربي - طه ياسين الخنيسي - سيف الله اللطيف.