مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس الثلاثاء، منخفضًا 2.89 نقطة ليقفل عند مستوى 10945.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 185 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 84 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 128 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الخليج للتدريب، والمواساة، ودور، وجدوى ريت الحرمين، وميدغلف للتأمين الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات ملاذ للتأمين، والآمار، والعمران، ومجموعة فتيحي، والعربية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.41% و9.99%.

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، والباحة، والصناعات الكهربائية، والأهلي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسال، وعذيب للاتصالات، والراجحي، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 309.74 نقاط ليقفل عند مستوى 22306.80 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 956 ألف سهم.