رئيس مدينة الأقصر يتابع تطبيق أسعار البنزين الجديدة بمحطات الوقود.. صور

تفقد اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، اليوم الاثنين، محطات الوقود بالمدينة، وذلك في إطار توجيهات وتكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة انتظام سير العمل داخل جميع المواقف ومحطات الوقود بنطاق المحافظة.

وتابع الشرابي، تطبيق أسعار الوقود الجديدة بمحطات الوقود، وأيضاً متابعة عدم زيادة تعريفة الأجرة، والعمل بالتعريفة الحالية كما هى لسيارات النقل الجماعى والسرفيس للخطوط الداخلية والخارجية، وكذا سيارات التاكسي، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار، عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بالإبقاء على أسعار السولار كما هى حرصاً من رئيس الجمهورية على التخفيف عن كاهل المواطنين فى ظل الأزمة الاقتصادية، وألا يكون له تأثير فى حركة السوق والبيع والشراء، والاكتفاء بزيادة وتحريك أسعار البنزين فقط.

وكانت قد شهدت أسعار البنزين الجمعة الماضية ارتفاعًا جديدًا، إذ قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة سعر بيع البنزين بكافة أنواعه، ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود، وحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية ببدأ تنفيذ القرار وسريان هذه الأسعار اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.

وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا تحديد أسعار البنزين ٨٠ و٩٢ و٩٥، حيث تم ارتفاع سعر اللتر من البنزين 80 أوكتين للمستهلك ليسجل 10 جنيهات بدلا من 8.75 جنيها، وارتفاع سعر لتر بنزين 92 ليسجل 11.50 جنيه، بدلا من 10.25 حنيها، وارتفاع سعر اللتر بنزين 95 يسجل 12.5 جنيه بدلا من 11.5 جنيها، وتشمل الأسعار الجديدة الضريبة على القيمة المضافة، فيما رفض الرئيس السيسي طلب الحكومة بزيادة سعر السولار وقرر تثبيته والاكتفاء بالبنزين حرصا على محدودي الدخل.

جولة محطات الوقود (1)

جولة محطات الوقود (1)

جولة محطات الوقود (2)

جولة محطات الوقود (2)

جولة محطات الوقود (3)

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جولة محطات الوقود (6)

جولة محطات الوقود (7)

جولة محطات الوقود (8)

جولة محطات الوقود (9)

جولة محطات الوقود (10)

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جولة محطات الوقود (12)

جولة محطات الوقود (13)

جولة محطات الوقود (14)

جولة محطات الوقود (15)

جولة محطات الوقود (16)

جولة محطات الوقود (17)