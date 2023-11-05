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الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"القومي لدراسات السلامة المهنية" يستقبل طلاب كلية التمريض

وزارة العمل
وزارة العمل
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أعلنت وزارة العمل أن المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، إستقبل وفدا من طلاب الفرقة الرابعة بكلية التمريض جامعة 6 أكتوبر ، وتنظيم زيارة ميدانية للمركز للتعرف على اهم أنشطة المركز والدور المنوط به لخلق بيئة عمل امنة وسليمة ، واختصاصاته المتعلقة بمعاونة المنشأت علي اختلاف مستوياتها في دراسة مشاكل السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ،وايجاد الحلول المناسبة لها, وتقديم الخدمات و المعونة الفنية في مجالات السلامة ، ووضع الخطط المركزية للبحوث و الدراسات في هذة المجالات ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بما يكفل النهوض بمستوي السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل وحماية مقومات الانتاج البشرية و المادية ، ياتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتعفيل دور المركز للقيام بمهامه فى دعم ملف السلامة والصحة المهنية الذى توليها الدولة المصرية أولوية كبيرة ، بإعتبارها شرطا أساسيا من أجل بيئة عمل صحية ولائقة ..

واوضح أشرف مرزوق المشرف على المركز القومى  للسلامة والصحة المهنية ، فى تقريرٍ للوزارة ، انه فى بداية الزيارة قام بإلقاء كلمة للترحيب بالطلاب والتعريف بالمركز واهم انشطته ، خاصة فى اجراء الدراسات الميدانية لمشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وإعداد البحوث البيئية الهندسية والمعملية والاكلينيكية التي تلزم لكشف أسباب هذه المشاكل واقتراح الحلول التشريعية والوسائل الفنية لعلاجها ، وعقد دورات تدريبية داخلية بالمركز الرئيسي وفروعه الثلاثة بـ ( السويس - الأسكندرية - أسيوط ) ، ودورات تدريبية خارجية ( بالمنشآت ) بناءا علي طلب المنشأة ، تلى ذلك عمل جولة للطلاب في معامل المركز بالإدارات الطبية والمهنية تحت إشراف فاتن النواوي من الإدارة العامة للعلاقات العامة ، وفى نهاية الزيارة اثني الطلاب على اسلوب العمل بالمركز وأبدوا رغبتهم في تكرار الزيارة لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة فى مختلف مهام عمل المركز ..

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البحوث البيئية السلامة و الصحة المهنية المركز القومي للسلامة والصحة المهنية بيئة عمل آمنة جامعة 6 أكتوبر زيارة ميدانية وزارة العمل وزير العمل حسن شحاته