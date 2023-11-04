الدوري الإنجليزي.. هدف قاتل يمنح مانشستر يونايتد 3 نقاط أمام فولهام

حقق فريق مانشستر يونايتد، اليوم السبت، فوزًا قاتلًا على مضيفه فولهام بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب كرافن كوتج، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بلا أهداف، بعد إلغاء الحكم هدف للاعب اليونايتد سكوت مكتوميناي في الدقيقة 11.

وفي الشوط الثاني، استمرت محاولات لاعبي الفريقين في هز الشباك، حتى الدقيقة 91 إلى أن جاء البرتغالي برونو فيرنانديز قائد الشياطين الحمر، الذي سدد كرة على خط منطقة الجزاء بعد مجهود فردي رائع انتهى بإهداء 3 نقاط ثمينة لكتيبة المدرب تين هاج.

وعاد مان يونايتد إلى سكة الانتصارات بعد خسارة ديربي مدينة مانشستر أمام السيتي بثلاثية نظيفة بالجولة العاشرة من البريميرليج.

وبتلك النتيجة، قفز مانشستر يونايتد إلى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة، فيما تجمد رصيد فولهام عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.