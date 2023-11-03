بعد زيادة البنزين..حملات مكثفة بالمواقف ومحطات الوقود فى الدقهلية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية وإدارة المواقف بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء حملات مكبرة على المواقف ومحطات الوقود للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب وعدم وجود زيادات وكذلك التأكد من توافر وقود السيارات بمحطات التموين بعد تحريك الأسعار.

وبدأ تطبيق قرار تحريك أسعار البنزين في محطات الوقود بدءا من الثامنة صباح اليوم الجمعة، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة ليكون " 10 جنيهات للتر البنزين 80 و 11.50جنيها للتر البنزين 92، و12.50 جنيها للتر البنزين 95، بينما تقرر تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.



ووفقا للقرار الحكومي جاء تثبيت سعر السولار بالرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه فى السوق المحلي حرصاً على الصالح العام لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع علما بأن آخر زيادة لسعر السولار فى السوق المحلى كانت فى مايو 2023.

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية شن حملات متابعة على محطات الوقود ومتابعة العمل داخلها، والتأكد عدم التلاعب فى الأسعار لضمان مصلحة المواطنين.



وأكد السيد دايرة، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لم يتم رصد أي تجاوزات فى عمليات تداول وقود السيارات بالمحافظة، قائلا إن الأمور مستقرة تماما فى هذا القطاع الحيوي بالمحافظة من خلال الحملات التموينية المستمرة حتى الآن.



فيما أوضح أحمد البنداري، مدير إدارة المواقف بمحافظة الدقهلية عدم تأثر تعريفة وسائل النقل بزيادة أسعار البنزين التي أقرتها الحكومة اليوم الجمعة.



وأشار أن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية وجه بتنفيذ حملات تفتيش على المواقف لمتابعة التزام السائقين وكذلك قيام مديرية التموين بتطبيق قرار زيادة أسعار البنزين بمحطات تموين السيارات والأرصدة الموجودة والتأكد من توافر وقود السيارات بعد تحريك الأسعار وإعلان الاسعار الجديدة داخل المحطات.