المغرب على رأس المنتخبات المرشحة للأفضل داخل القارة السمراء

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، عن قائمة أفضل 10 منتخبات في عام 2023، والتي سيتم اختيار أفضل منتخب في القارة السمراء.

ومن المفترض أن يقيم "الكاف"، حفل ضخم فى 11 من شهر ديسمبر المقبل بمدينة مراكش المغربية، يتم فيه تسليم جوائز العام .

وخرج المنتخب المصرى من قائمة افضل 10 منتخبات مرشحين للجائزة، والتى يتصدرها المنتخب المغربي.

ويعتبر المنتخب المغربى هو الأبرز والأقوى لحصد الجائزة لما حققه إنجازا تاريخيا في نهاية العام الماضي بحصد المركز الرابع في كأس العالم 2022 بقطر، وبلوغه نصف نهائي المونديال كأول منتخب عربي وأفريقي يحصد هذا الإنجاز.

وجاءت قائمة المنتخبات المرشحه كالتالى:

- منتخب المغرب.

- منتخب موريتانيا .

- منتخب غينيا بيساو.

- منتخب جامبيا.

- منتخب الرأس الأخضر.

- منتخب غينيا الإستوائية.

- منتخب تنزانيا.

- منتخب السنغال .

- منتخب ناميبيا .

- منتخب موزمبيق.