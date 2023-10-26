دبلوماسي روسي: من غير الممكن استئناف صفقة الحبوب بدون مشاركة موسكو

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، اليوم الخميس أن جميع المحاولات الرامية إلى استئناف العمل باتفاقية الحبوب بدون روسيا غير فعالة.

وقال الدبلوماسي الروسي -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "بالنسبة لاستئناف العمل بصفقة الحبوب، إذا تم تنفيذ ما تحدثنا عنه من قبل، وتم العمل بما جاء في مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة، حينها يمكننا الحديث عن استئناف الصفقة".

وأضاف: "على أي حال، بدون مشاركة روسيا، فإن التدبير الفردية من المستحيل أن تؤثر على الأمن الغذائي العالمي".

يُشار إلى أن صفقة حبوب البحر الأسود توقفت عن العمل في 17 يوليو الماضي بعد انسحاب روسيا من الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في البداية في أسطنبول في يوليو 2022، بسبب فشل شركاء موسكو في الاتفاق على تنفيذ بنود الاتفاقية المتعلقة بروسيا.

كما أشار إلى أنه لم يتم تنفيذ أي من البنود المتعلقة بروسيا في اتفاقيات أسطنبول الأولية في يوليو 2022، والتي دعت إلى إنشاء ممرات آمنة لصادرات الحبوب الأوكرانية وكذلك رفع حواجز العقوبات أمام الصادرات الزراعية الروسية.

يُذكر أن مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة تم التوقيع عليها في إطار اتفاقيات صفقة الحبوب بإسطنبول العام الماضي وتنص على تسهيل تصدير المنتجات والأسمدة الزراعية الروسية دون عوائق، إلا أن روسيا لم تلاحظ أي تقدم في ذلك.