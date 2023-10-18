محافظ قنا يبحث مع وفد مستشفى العيون الدولي إجراء عمليات جراحية بالمجان

بحث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، تنظيم قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون، خلال استقباله وفد مجموعة مستشفيات العيون الدولي بمكتبه اليوم، للكشف علي المرضي غير القادرين، و الأسر الأولي بالرعايةز

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، والدكتور احمد عبدالماجد عضو مجلس الشيوخ ، ومحمد أحمد الجبلاوي عضو مجلس النواب ، والدكتور محمد محمود عبدالجواد مدير مستشفي العيون الدولي ، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بقنا ،والدكتور أشرف كمال مدير عام فرع التأمين الصحي بجنوب الصعيد ، و حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، والدكتورة سلمي محمد عضو المكتب الفني بمديرية الصحة.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم التنسيق مع مجموعة مستشفيات العيون الدولي أحد الصروح الطبية المتخصصة في أمراض العيون ، لتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين من خلال إجراء العمليات الجراحية الدقيقة لهم سواء زرع قرنية أو عمليات الحول أو مياه بيضاء بالمجان علي نفقة الدولة او التأمين الصحي وتوزيع العلاج مجانا .

قدم الداودى الشكر لوفد مستشفي العيون الدولي لمشاركتهم وحرصهم على تقديم الدعم والمساعدة للفئات الاولى بالرعاية وتوفير الخدمات الطبية لأهالينا فى القرى الأكثر احتياجاً، مؤكدا علي تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لهم من أجل وصول الخدمات الطبية والعلاجية في مختلف التخصصات إلى أكبر عدد من المواطنين والتي تساهم بقدر كبيرا في تخفيف العبء عن الأسر الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل .