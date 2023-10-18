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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصحة العالمية: الوضع في غزة "يخرج عن السيطرة"

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أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن الوضع في غزة "يصبح خارج السيطرة" بسبب العجز في إيصال مساعدات إنسانية جاهزة للتسليم.

وقال غيبريسوس على منصة إكس (تويتر سابقا): "مع كل ثانية نتأخر فيها بإدخال المساعدة الطبية نخسر أرواحا"، مشددا على أن الإمدادات الطبية عالقة منذ أربعة أيام عند الحدود.

وكانت وزارة الصحة، أعنلت في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 3 آلاف شهيد و12,500 إصابة، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 62 شهيداً وأكثر من 1250 جريحا منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر.

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