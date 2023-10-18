هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا في أبو ظبي نوفمبر المقبل

يستعد المطرب هاني شاكر لإحياء حفل غنائي جماهيري بأبو ظبي، وذلك شهر نوفمبر المقبل، وتحديدا يوم السبت 4 نوفمبر.

ومن المقرر أن يقدم هاني خلال حفله باقة مميزة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التى يعشقها الجمهور.

وكان هاني شاكر قد دعم القضية الفلسطينية مؤخرا حيث نشر على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، جزءا من الأوبريت الغنائى "الضمير العربى"، ليشارك به جمهوره لدعم القضية الفلسطينية.

وعلق أمير الغناء العربي على الفيديو بكلمات من الأوبريت، قائلا: "أنا عربى ورافض صمتى، كاتم احساس جوايا، والشعب العربى فى صفى هقول ويرد ورايا، ماتت قلوب الناس ماتت فيها النخوه، يمكن نسينا فى يوم إن العرب أخوه".

يذكر أن الفنان هانى شاكر طرح مؤخراً أغنية "قليل البخت" على كل منصات السوشيال ميديا وموقع "اليوتيوب"، كلمات الشاعر كريم حكيم، ألحان مصطفى شكرى.