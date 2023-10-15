إيداع طالب الشرقية قاتل زميلته دار رعاية الأحداث

قررت نيابة الإبراهيمية العامة بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، إيداع المتهم بإنهاء حياة زميلته وجارته في قرية الحلوات التابعة لدائرة ونطاق مركز شرطة الإبراهيمية إحدي دور رعاية الأحداث.

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة الابراهيمية يفيد ورود بلاغ بالعثور على "رنا عماد" 15 سنة طالبة في الصف الأول الثانوي العام مقيمة قرية الحلوات التابعة لدائرة مركز شرطة الإبراهيمية جثة هامدة في أرض زراعية في القرية.

بالفحص والتحريات تبين مقتل المجني عليها على يد زميلها وجارها المدعو أحمد م ال 14 سنة طالب في الصف الأول الثانوي العام والذي أنهى حياتها وتخلص من الجثة في مكان العثور عليها.

تم ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2161 إداري مركز شرطة الإبراهيمية لسنة 2023 وبالعرض على جهات التحقيق قررت إيداع المتهم في إحدى دور رعاية الأحداث.