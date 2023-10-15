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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السفير الفلسطيني بالقاهرة: قطاع غزة يواجه كارثة بيئية وصحية بسبب ممارسات الاحتلال

السفير الفلسطيني
السفير الفلسطيني
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قال السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، إن قطاع غزة يواجه تحديات صحية تهدد بوقوع كوارث بيئية وصحية وانتشار الأمراض بين المواطنين.

ووضع اللوح، تساؤلا خلال مؤتمر لفضح انتهاكات الاحتلال بمقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة، اليوم الأحد، قائلاً في ظل ما يواجهه الشعب الفلسطيني من حملة جماعية لإبادته، ما الذي نوده نحن الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية في هذه المرحلة؟ في المرحلة الأولى وفيما يتعلق بالأساس، نرغب في فتح ممرات إنسانية بشكل سريع وعاجل لضمان وصول المواد الغذائية والإغاثية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، وإعادة ربط قطاع غزة بالتيار الكهربائي وإعادة ربط قطاع غزة بمياه الشرب النقية. تعاني آبار المياه المحلية العاملة بالكهرباء من توقف في العمل بسبب نقص الوقود، وتوقفت أنظمة الصرف الصحي عن العمل.

وأفاد التقرير الأخير لوزارة الصحة الفلسطينية بأن عدد القتلى بلغ أكثر من 2384 شهيدا ونحو 10250 جريحا في عدوان الاحتلال، بينهم العديد من الأطفال والنساء، وأن هناك المئات من الجرحى الذين قد يعانون من إصابات خطيرة. 

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السفارة الفلسطينية بالقاهرة الصحة الفلسطينية السفارة الفلسطينية السفير الفلسطيني بالقاهرة فتح ممرات إنسانية
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