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السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاعات الجوية الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلجورود

القوات الروسية
القوات الروسية
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قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت إن كييف حاولت مهاجمة أهداف في روسيا باستخدام مسيرة، وأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطتها فوق منطقة بيلجورود.
وذكرت الوزارة - في بيان أذاعته وكالة تاس الروسية - أنه "حوالي الساعة 5:30 مساءً (بتوقيت موسكو)، جرى إحباط محاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي، باستخدام مسيرة ثابتة الجناح، على منشآت في روسيا".
وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة دمرت المسيرة الأوكرانية فوق منطقة بيلجورود.

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