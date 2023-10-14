طقس الإسكندرية.. تكاثر للسحب وسط توقعات بهطول أمطار

تشهد مدينة الإسكندرية اليوم السبت تكاثرا للسحب المنخفضة والمتوسطة علي العديد من مناطق محافظة، وسط توقعات من هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار خفيفة وانخفاظ في درجات، حيث يتوقع هطول امطار خفيفة اليوم وغدًا الأحد علي فترات متقطعة وسط تحذيرات من هيئة الارصاد الجوية بتوخي الحذر وعدم إرتداء ملابس خفيفة.



واعلن المهندس محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن استعداد المحافظة لرفع حالة الطوارئ بالشركة تزامنًا مع هطول الأمطار، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض محافظة الإسكندرية لأمطار خفيفة الي متوسطة اعتبارا من صباح اليوم السبت الموافق ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣.



وبحسب ما جاء في البيان أن شركة ترفع درجة الإستعدادات ويتم نشر سيارات رفع المياه والبدالات، و تستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات، ومواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع علي مدار الساعة، ومتابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة، وإيقاف الإجازات وبدل الراحات لجميع العاملين.



وشدد "نافع" علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وختم البيان بالتأكيد علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات المحافظة والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.