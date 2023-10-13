أحذية الحافر الأكثر رواجا في عام 2023 حول العالم للموضة

أصبحت أحذية Maison Margiela ذات شكل الحافر الأكثر شعبية في العالم، كما ذكرت منصة Lyst المتخصصة في تحليل سلوك المستهلك في عالم الموضة للأحذية الأكثر رواجا في عام 2023.

واحتل موديل الحذاء "تابي" النسائي الذي يشبه حوافر الأيائل المركز الأول في تصنيف المحللين وهو تابع للعلامة التجارية الفرنسية ميزون مارجيلا (Maison Margiela ).

يذكر أن "تابي" هي أحذية تشبه الحوافر بأي نوع من أنواعها وينقسم إصبع الحذاء إلى قسميْن وجزءه الأول لإصبع القدم الكبير والآخر لباقية الأصابع وأصبحت مثل هذه الأحذية من طراز "ماري جين" حسب خبراء الموضة الأكثر شعبية في العالم.

ويتصدر التصنيف كذلك أحذية Nike وMartine Rose وShox MR4 Mule (مولي) الذي يشبه القباقيب

وفي روسيا يطلق على هذه الأحذية اسم الصنادل أو النعال السميك وفي الواقع هي أحذية بدون ظهر ويعود المركز الثالث في التصنيف إلى شبشب شركة "بيركنستوك أريزونا" (Birkenstock Arizona).