المحكمة العليا في ميانمار ترفض الطعون على ستة اتهامات فساد بحق أونج سان سوتشي

الأحد 08/أكتوبر/2023 - 11:49 ص

ذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا"، أن المحكمة العليا في ميانمار رفضت الطعون على ستة اتهامات تتعلق بالفساد بحق الزعيمة السابقة أونج سان سوتشي.

وأضافت القناة- في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- أن سوتشي المحتجزة منذ أن أطاح الجيش بحكومتها في انقلاب عام 2021 تواجه عقوبة السجن لمدة 27 عاما، مشيرة إلى أنها تستأنف ضد عشرات الإدانات بجرائم مختلفة من بينها الخيانة والرشوة وانتهاك قانون الاتصالات.

وتنفي سوتشي- الحائزة على جائزة نوبل للسلام- ارتكاب أي مخالفات.

وكانت المحكمة قد رفضت، في أغسطس الماضي، خمسة طعون قدمتها سوتشي بشأن استيراد وحيازة أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني، والتحريض على الفتنة، وانتهاك قيود فيروس كورونا.