الفنان أحمد نوار: لوحة المقاتل المصري أدخلتني الجيش بدلا من السفر لإسبانيا

قال الدكتور أحمد نوار الفنان التشكيلي، إن التحاقه بالجيش كان صدمة له، لكنها صدمة إيجابية، موضحًا أنه لم يصل إليه إخطار للانضمام للقوات المسلحة، لكنه تفاجأ بالقرار عندما توجه لمنطقة التجنيد للحصول على إذن سفر.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "كنت رسمت لوحة عن المقاتل المصري بعد 1967، نقلت فيها إحساسي ورؤيتي، اشتركت بها في مسابقة دولية في أسبانيا وحصدت الجائزة الأولى على العالم".

وأردف: "الحكومة الأسبانية أعطتني منحة للدراسة 4 سنوات، بدأت إجراءات السفر، قالوا لازم موافقة القوات المسلحة، وكنت معيد عندي تأجيل حتى سن 27، وكان عمري 22، سافرت إسكندرية منطقة التجنيد، فنظر لي الموظف ابتسامة خفيفة، وقال لي ياريت حضرت قبل 4 أيام، لأنه صدر قرار بمنع السفر، وقال لي أنت بقيت جندي في القوات المسلحة، هتكشف وتأخذ رقم، بعد عدة ساعات بقيت عسكري".