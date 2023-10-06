البنك الدولي: استمرار تفاقم الأوضاع السيئة في الشرق الأوسط سببها غياب الإصلاحات

أكد فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه بدون إصلاحات السياسات المناسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيؤدي ذلك عن غير قصد إلى تفاقم التحديات الهيكلية المستمرة التي تواجهها أسواق المنطقة .

كشف “ بلحاج” في تصريحات له، عن أن مجموعة البنك لم تكمل تقييمها بشأن الأثر الاقتصادي للكوارث الطبيعية الأخيرة في ليبيا والمغرب.

وتوقع أن تكون التأثيرات على الاقتصاد الكلي متواضعة لأن الاضطرابات المحتملة من المرجح أن تكون قصيرة الأجل. ومع ذلك، تشير الأدلة التجريبية حول تأثير الكوارث في البلدان النامية إلى انخفاض النمو في البداية وزيادة المديونية على المدى المتوسط لتمويل إعادة الإعمار. ويميل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى الارتداد بسرعة بعد مثل هذه الأحداث.

وذكر أن أسواق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تختلف عن أسواق العمل في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية الأخرى في بُعد واحد بالغ الأهمية، فخلال فترات الانكماش، تبلغ الاستجابة للبطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضعف الاستجابة في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية الأخرى.