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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بالزقازيق

محافظ الشرقية يضع
محافظ الشرقية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري
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قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه اللواء محمد صلاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية والمستشار العسكري للمحافظة اليوم بوضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة الزقازيق احتفالا بالذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق واللواء شريف أبو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والشعبية والمواطنين. 

بدأت المراسم بقراءة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء مصر الأبرار وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد والأغاني الوطنية لتشعل حماس ومشاعر الحضور وتعزز من روح الولاء والانتماء لوطننا الغالي مصر.

أكد محافظ الشرقية أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل خالدة في الأذهان لتعبر عن انتصار الإرادة المصرية وتمسكها بتحرير كل شبر من أرضها العزيزة مؤكدا أن هذا اليوم والذي انطلقت فيه قواتها المسلحة المصرية الباسلة لترفع علم الوطن فوق سيناء وتسترد الأرض بأرواح الشهداء ودماء الأبطال لتعيد للوطن كبريائه وكرامته سيظل يوماً خالداً في ذاكرة الوطن تحتفل به أجيالنا جيلاً بعد جيل.

أضاف المحافظ أن العسكرية المصرية سجلت نموذجاً يحتذى به في فن القتال حيث قهرت العدو الإسرائيلي وحطمت أسطورته ليثبت الجندي المصري أنه خير أجناد الأرض وله تاريخ حافل وطويل ضد الغزاه ورد المعتدين دفاعاً عن الأرض.

وأرسل المحافظ تحية إعزاز لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية لتحيا مصر في عزة وكرامة وتحيه شكر وتقدير لرجال القوات المسلحة في كل المواقع الخدمية والانشائية فهم جنبا الي جنب مع الأجهزة التنفيذية في تنفيذ خطط ومشروعات الدولة المصرية للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.  

حرص محافظ الشرقية علي مصافحة الحضور مقدماً لهم التهنئة بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة والتي جسدت أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمت روح الإنتماء والولاء للوطن الغالي مصر داعياً المولى عز وجل بأن يحفظ مصرنا الغالية و تظل قواتنا المسلحة حصناً منيعاً في وجه المتآمرين وصرحاً شامخاً يجسد العزة والقوة والكرامة .

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أكتوبر المجيدة إكليلا من الزهور على النصب التذكاري اكليلا من الزهور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية العسكرية المصرية
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