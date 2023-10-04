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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 12 فلسطينيًا بالضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 12 فلسطينيًا، خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللها مواجهات في بعض المناطق. 

وقامت قوات الاحتلال باقتحام عدة منازل ، وقد تركزت الاعتقالات في نابلس والخليل، ومن بين المعتقلين طلبة وأسرى محررون وتعامل الاحتلال بعنف.

 في سياق متصل، حذّر نادي الأسير الفلسطيني من تواصل إدارة سجون الاحتلال من عدوانها على الأسرى، عبر عمليات الاقتحام لأقسام الأسرى، وعمليات النقل الجماعية، وفرض إجراءات تنكيلية بحقهم، مشيرًا إلى أن كل المعطيات الراهنة، تنذر باحتمالية كبيرة، لتصاعد المواجهة مع إدارة السجون، في ظل تصاعد عدوانها على الأسرى.

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