الأمن يحبط مخططا لاستدراج عامل من أجل قتله بالدقهلية

أحبط ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني بمحافظة الدقهلية مخططا لارتكاب واقعة قتل عامل خردة عن طريق استدراجه بواسطة أحد الأشخاص ومنحه كوب عصير بداخله مادة مخدرة لتسليمه لصاحب ورشة كاوتشوك للتخلص منه وقتله بمعاونة شقيقه وصديق له نظير مبلغ 40 ألف جنيه، وذلك لوجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه وزوجة أحد المتورطين وجرى ضبط كل أطراف الواقعة وإحالتهم للنيابة العامة.

الأمن يحبط مخططا لاستدراج عامل وتخديره من أجل قتله فى الدقهلية:

تفاصيل الواقعة بدأت حينما تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات للمقدم أحمد عوض، رئيس مباحث مركز شرطة الستاموني مفادها اعتزام أحد الأشخاص ويدعى "هشام.ا.أ.ا"، 41 عاما، عامل ومقيم بندر الستاموني باستدراج المدعو "وائل .م.ي.ي"، 51 عاما، عامل خردة ومقيم بذات العنوان وتقديم مشروب عصير له به مادة مخدرة لتخديره وذلك بالاتفاق مع أحد الأشخاص ويدعى "السيد.ز.ا.م"، 43 عاما، صاحب ورشة كاوتشوك ومقيم بذات العنوان نظير مبلغ 40 ألف جنيه لرغبة الأخير فى الانتقام من الاول "وائل"، لاكتشافه وجود علاقة آثمة بينه وزوجته.

كلف اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية على الفور فريق من ضباط مباحث مركز شرطة الستاموني بضبط كافة أطراف الواقعة قبل تنفيذ مخططهم وجرى ضبطهم جميعا وبمواجهة الأول والثالث اعترفا تفصيليا بالتخطيط لارتكاب الواقعة وقتل الثاني .

بمواجهة المجني عليه، أقر اعترف بوجود علاقة آثمة مع زوجة الثالث وتردده على منزلها ومعاشرتها معاشرة الأزواج فى غياب زوجها.

بسؤال الزوج المشترك فى التخطيط واستدراج المجني عليه الثاني قرر أن شقيقه ويدعى "سعد"، 38 عاما، صاحب ورشة كاوتشوك، وصديقهما "تامر.ع.ح"، 42 عاما، عامل بمغسلة سيارات ويقيمان الستاموني كانا على علم بالاتفاق .

بتقنين الإجراءات جرى ضبط الشقيق المتهم وصديقه وبمواجهتهما اعترفا بعلمهما بتفاصيل الواقعة ونيتهم الإشتراك فى قتل المجني عليه .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.