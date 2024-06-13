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الخميس 13 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع الأمريكي: الناتو زود أوكرانيا بالفعل بأسلحة بقيمة 98 مليار دولار

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
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أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس 13 يونيو 2024 أن دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" زودت أوكرانيا بأسلحة بقيمة 98 مليار دولار منذ عام 2022.

وأعرب أوستن عن أمله في أن "يزداد حجم المساعدة العسكرية لكييف"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وفي وقت سابق أصبح من المعروف أن الولايات المتحدة وأوكرانيا ستوقعان اتفاقية أمنية، حسبما أفاد البيت الأبيض.

وفي نفس السياق، أعلن وزير الدفاع الكندي بيل بلير أن كندا ستزود أوكرانيا بـ 2.3 ألف صاروخ غير موجه من طراز CRV7.

وفي وقت سابق أصبح من المعروف أن النرويج ستخصص 240 مليون يورو لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية.

وزير الدفاع الأمريكي الناتو أوكرانيا اوستن حلف شمال الأطلسي