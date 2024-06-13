وزير الدفاع الأمريكي: الناتو زود أوكرانيا بالفعل بأسلحة بقيمة 98 مليار دولار

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس 13 يونيو 2024 أن دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" زودت أوكرانيا بأسلحة بقيمة 98 مليار دولار منذ عام 2022.

وأعرب أوستن عن أمله في أن "يزداد حجم المساعدة العسكرية لكييف"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وفي وقت سابق أصبح من المعروف أن الولايات المتحدة وأوكرانيا ستوقعان اتفاقية أمنية، حسبما أفاد البيت الأبيض.

وفي نفس السياق، أعلن وزير الدفاع الكندي بيل بلير أن كندا ستزود أوكرانيا بـ 2.3 ألف صاروخ غير موجه من طراز CRV7.

وفي وقت سابق أصبح من المعروف أن النرويج ستخصص 240 مليون يورو لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية.