رئيس أشمون: الحدائق جاهزة لاستقبال الزوار بعيد الأضحى

أجري خالد النمر، رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، برفقة سعيد أبو السعود، نائب رئيس المدينة، جولة تفقدية لمتابعة تجهيزات واستعدادات حدائق أشمون لاستقبال زوارها من المواطنين خلال عيد الفطر المبارك.

وأشار النمر إلى أن مركز أشمون يضم خمس حدائق نموذجية وهي: حديقة الطفل وحديقة الورد بأشمون، وممشى الطريق الدائري، وحديقة أبو رقبة، وممشى طريق النجار بمدخل قرية شما.

هذه الحدائق مزودة بكافة الإمكانيات وتوفير كافة احتياجات الزوار، حيث تحرص رئاسة مركز ومدينة أشمون دائمًا على الحفاظ على المنظر الجمالي والحضاري لهذه الحدائق من خلال المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتجميل، وقص وتهذيب ورش الأشجار والنباتات، وغسيل الأرصفة والبلدورات، وتنظيف دورات المياه، ومقاعد الزوار والبرجولات، بالإضافة إلى المتابعة الدورية لصيانة الألعاب الخاصة بالأطفال.

أكد النمر، المتابعة المستمرة لأعمال الرش والعناية بالأشجار، والتطهير والتعقيم للحدائق قبل وأثناء وبعد استقبال الزوار، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف النمر، أن ما تم إنجازه من تطوير للحدائق والمتنزهات جاء لتوفير أماكن جديدة للمتنزهين والمترددين من أبناء مركز أشمون، وتوفير سبل الراحة لهم، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي الختام، قدم النمر التهنئة لأهالي مركز أشمون بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً أن يعيده الله على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.