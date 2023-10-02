صور.. أنغام تنفرد بحفلين فى مهرجان "ليلة العمر" بالكويت

أحيت أنغام حفلين متتالين حملا شعار كامل العدد ضمن مهرجان "ليلة العمر" الذى يقام على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في دار الأوبرا الكويتية ويشارك فى إحياء فعالياته عدد كبير من نجوم العالم العربي.
وخصت إدارة المهرجان أنغام بحفلين تلبية لرغبات معجبيها بالكويت ومختلف الجنسيات العربية وذلك عقب نفاذ تذاكر الحفل الأول بمجرد طرحها بساعات قليلة وهو ما تجاوز ضعف الطاقة الاستيعابية لعدد مقاعد الجمهور بالمسرح.
وشهد حفلى أنغام العديد من المواقف والمفاجات المثيرة منها تقديمها لنجلها الكويتى للجمهور وسط حالة من الترحاب والمحبة. كما كشفت أنغام لوسائل الإعلام مواصفات من يستحق صوت مصر قائلة: " كل صوت حلو بيحب ويقدر مصر .. هو صوت مصر".
كما أوضحت أنها فخورة بلقب صوت مصر وأنها تعمل على الحافظ على القيمة التشريفية الكبيرة والمعنوية لهذا اللقب والتى تضعها فى حالة تقويم دائم لكل ما يصدر منها سواء على المستوي الفنى أو الشخصي.
وتألقت أنغام فى حفليها ب "ليلة العمر" بفستانين كالاميرات الأول وردى والآخر أحمر. كما ابهرت انغام جمهور حفليها بتمكنها وقدرتها على أداء مختلف الألوان الموسيقية خلال الحفل، وحرصت على تلبية طلبات الجمهور الذي شاركها الغناء بطلاقة وروعة.
وأشعلت أنغام وصلات الغناء والطرب بعدد كبير من أغانيها المحببة لدى الجمهور منها "نفضل نرقص"، "ولا دبلت"، "مجبش سيرتي"، "سيبك أنت"، "روحي"، "لوحة باهتة"، "عمري معاك"، "علشان أرضيك" و"أكتبلك تعهد" ، "بحبك وحشتيني" ، "حالة خاصة" ،" لا تهجى" ،"هو نفس الشوق" ،"لوحة باهتة و"اساميك الكتيرة" .. وغيرهم الكثير. وغيرها ممن تخللها آداء راقص وتمايل للنجمة الكبيرة عادة ما تقوم به عندما تكون فى حالة انسجام مع الجمهور المحب لها بقوة.