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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوزبكستان: مصرع شخص وإصابة 162 في انفجار بمستودع بالقرب من مطار طقشند

أوزبكستان
أوزبكستان
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أعلنت وزارة الصحة الأوزبكية مصرع شخص وإصابة ما لا يقل عن 162 أخرين في انفجار وقع صباح اليوم /الخميس/ بمستودع بالقرب من مطار طشقند في العاصمة الأوزبكية.

وذكرت وزارة الطوارئ الأوزبكية - في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية - بأن الوضع في موقع الإنفجار "تحت السيطرة" بينما يواصل عمال الطوارئ بذل الجهود لإخماد الحريق الناجم عن الانفجار بشكل كامل.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي سحابة من الدخان تتصاعد في سماء طشقند، فيما تم نقل 24 شخصا إلى المستشفى بعد الانفجار، بينما تم إسعاف 138 أخرين في موقع الحادث.

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مطار طشقند أوزبكستان
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