بالفيديو.. الأرصاد: تحسن في الأحوال الجوية والعظمى بالقاهرة 32 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استقرارا وتحسنا كبيرا في الأحوال الجوية، مشيرًة إلى أن هذا الاستقرار بدرجات الحرارة ليس فقط فى المناطق الساحلية، ولكن فى معظم محافظات الجمهورية.

وأضافت "غانم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على فضائية "تن" اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة فى المناطق الساحلية ما بين 29 و30 درجة مئوية فترة النهار، مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي فى طبقات الجو العليا، يعمل على عدم الإحساس بنسب الرطوبة، وتحسن الأجواء بشكل كبير.

وتابعت أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبري تسجل 32 درجة مئوية، وما بين 38 و39 درجة فى جنوب الصعيد، بعدما كانت تتجاوز45.

وأردفت، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه فترة الظهيرة نشهد أجواء حارة على المناطق الشمالية من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبري وشمال الصعيد، ولكنها أقل حدة من الأيام الماضية.

وأشارت إلى أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة في كل محافظات الجمهورية، والتي تكون حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا التوقيت من العام، كما أن هناك نشاط رياح نسبيًا، غير مثير للأتربة والرمال، الأمر الذي يلطف من الأحوال الجوية بشكل عام، وخاصة في فترات المساء.