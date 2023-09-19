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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدير الكلية البحرية السابق: تحويل المسترال إلى ليبيا يعكس يقظة القوات المسلحة للتعامل مع الأزمات

اللواء بحري أركان
اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق مدير الكلية البحري
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قال اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق مدير الكلية البحرية السابق، إنّ القوات البحرية جزء من القوات المسلحة المصرية، موضحًا، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع القيادة العامة للقوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

وأضاف "مرزوق"، خلال حواره مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "في نفس يوم هذا الاجتماع، بعد الظهر، كان أركان حرب القوات المسلحة في ليبيا للتنسيق ومعرفة مطالب إضافية"، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة اتخذت القرار بسرعة تعكس جاهزية ويقظة ومنظومة جيدة التنظيم والتدريب وقادرة على التنفيذ في أي وقت وفور صدور الأمر.

وتابع مدير الكلية البحرية السابق: "وفور صدور الأمر تم تحويل الميسترال المصرية للإغاثة في ليبيا، هناك يقظة وأجهزة معلومات لدينا في الجانب الليبي وفي كل مكان حولنا، حيث جرى رصد الموقف الحقيقي  وتمت مخاطبة وزارة الخارجية والرئيس عبدالفتاح السيسي"، لافتًا إلى أنه وفق توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي والموقف في ليبيا تم اتخاذ القرار.

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