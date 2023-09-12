للثوانى ثمن باهظ.. زلزال المغرب ملحمة تضامن وجهود تسابق الزمن

«منذ الساعات الأولى لفاجعة الزلزال سطر المغاربة ملحمة شعبية وإنسانية سيكتبها التاريخ»؛ هكذا وصف الفاعل المجتمعى الكانى عبد الصمد فى حديثه لـ «البوابة نيوز» جهود المغاربة فى المناطق التى لم تصلها الهزات الأرضية، قائلا: «الإخوة المغاربة يقومون بحملات شعبية وحكومية إنسانية مكثفة لدعم أشقائهم فى مناطق الزلزال، بداية من الاصطفاف أمام المستشفيات ومراكز التبرع بالدم وصولا إلى تجميع المعونات الغذائية والمعيشية لإيصالها للمتضررين من الزلزال.

ويضيف فى مدينة الدار البيضاء وتحديدا سكان حى مولاى رشيد نظموا حملة كبرى للتبرع بالمساعدات العينية والغذائية لنقلها للمناطق المتضررة بفعل الزلزال فى الـ 9 أقاليم، وفى مدينة تيفلت تمكن السكان من تجميع أكثر من 150 باكت مياه والعديد من المواد الغذائية المتنوعة إلى جانب توفير كميات من مواد الإغاثة مثل «البطاطين والسترات والمراتب»؛ لعدد من الناجيبن من الزلزال الذين يقضون لياليهم فى العراء والخيام خوفا من الهزات الارتدادية.



ويقول «عبد الصمد» التلاحم الشعبى الذى شارك فيه آلاف المغاربة من شباب وأطفل وسيدات ونساء؛ كل منهم يحاول جاهدا قدر استطاعته عون المنكوبين من الزلزال؛ مشيرا إلى أن الصور ومقاطع الفيديو التى وثقتها عدسات المصورين للملحمة الشعبية المغربية لدعم أشقائهم المنكوبين تؤكد على معادن المغاربية النفيسة، فمن رحم المحنة خرجت المنحة الشعبية للمغاربة، ولفت إلى الجهود الشعبية فى مناطق متعددة منها «مدينة سلا والدار البيضاء وحى مولاى براهيم نواحى مراكش، وحى مولاى رشيد وحى سيدى سليمان برافو» لتقديم المساعدات بكافة أشكالها وأنواعها للناجين من النكبة.

جهود تسابق الزمن.. لـ الثوانى ثمن باهظ

ومنذ الهزة الأرضية العنيفة التى طالت مناطق متعددة فى المغرب، يواصل رجال الإنقاذ بتكاتف شعبى الليل بالنهار من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه بشأن العالقين تحت الأنقاض؛ أملا فى منح الحياة للأجساد لا تزال تتنفس تحت الأنقاض؛ ومنح التكريم الإنسانى لمن فارق الحياة تحت الأنقاض فى مشاهد مأساوية ترتجف لها القلوب.

وأعلن المغرب عن استجابته للدعم العربى والدولى المقدم لها فى النكبة؛ ومؤخرا اعلنت فرنسا والصين عن تقديم مساعدات مالية للمغرب لدعم جهود الإغاثة. وأعلنت الخارجية الفرنسية تقديم مساعدة بقيمة 5 ملايين يورو للمنظمات غير الحكومية المشاركة فى عمليات الإغاثة بالمغرب، أما جمعية الصليب الأحمر الصينية فقررت منح الهلال الأحمر المغربى 200 ألف دولار كمساعدات إنسانية طارئة لأعمال الإغاثة.