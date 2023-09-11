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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ألمانيا تزود أوكرانيا بـ40 مركبة مشاة قتالية أخرى

ألمانيا
ألمانيا
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أعلنت شركة "راينميتال" الألمانية للصناعات الدفاعية أنها ستقوم بتسليم 40 مركبة مشاة قتالية أخرى إلى أوكرانيا.

وذكرت الشركة الألمانية -في بيان - أن الحكومة الألمانية كلفتها بتسليم 40 مركبة مشاة قتالية أخرى من طراز "ماردر" إلى أوكرانيا، موضحة أنه تم تقديم الطلب الشهر الماضي، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأشارت الشركة إلى أنها تواصل إصلاح مركبات المشاة التي كانت مملوكة للجيش الألماني سابقا بأقصى سرعة بحيث يمكنها تسليم الدفعة الجديدة من المركبات إلى أوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري 2023

الحكومة الألمانية أوكرانيا
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