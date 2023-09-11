ورش عمل الروبوت في أسبوع الشباب بجامعة حلوان

عقدت جامعة حلوان ورش عمل الروبوت في أسبوع شباب الجامعات حيث يتنافسون على مهارات عمل وبرمجة الروبوتات ويطلقون عنان الإبداع لخيالهم للابتكار في أسبوع_شباب_الجامعات الثالث عشر بقيادة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

ويتعلّم الطلاب المشاركون خلال ورش العمل المفاهيم العلمية والتقنية والهندسية الأساسية، وكيفية التفكير بطريقة بصرية، وينفّذون تصاميم «روبوتات»، للتغلب على تحديات واقعية بتطبيق مفاهيم علمية جوهرية يتعلّمونها خلال ورشة العمل.

وتخصص جامعة حلوان مكان لكل جامعة من الجامعات المشاركة لتجميع وبرمجة الروبوتات والتدريب على ملعب المتاهة، تمهيدا للمسابقة الختامية التي يتنافسون فيها.

يذكر أن الجامعات المشاركة في المسابقة هي سوهاج والمنوفية وبورسعيد واسيوط والاسماعيليه الاهليه وحلوان وبنها والجلاله والسادات وقناة السويس والقاهرة ودمياط والفيوم والمنيا والمنصوره وكفر الشيخ وطنطا وبني سويف أسيوط الأهليه وعين شمس والمنصوره الجديدة والأزهر وجنوب الوادي والتعليم العالي والإسكندرية.

ويتم عقد فعاليات النشاط العلمى تحت إشراف الدكتور محمود المسلاوى عميد كلية الهندسة بحلوان رئيس اللجنة العلمية، ا.مدحت علام مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي مسئول التنظيم للجنة العلمية.