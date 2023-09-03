السقا: معسكر فيوتشر بالإسكندرية ناجح ونستعد للموسم الجديد جيدا

أكد عبدالظاهر السقا المدير الرياضي لفريق فيوتشر، أن معسكر الفريق بالإسكندرية ناجح، وخاض الفريقات مباريات ودية مهمة أبرزها أمام سموحة وحقق فيوتشر الفوز بثلاثية.

وأضاف السقا في تصريحات صحفية اليوم الأحد، نستعد جيدا للموسم الجديد وهناك حماس كبير لدى اللاعبين لتقديم موسم قوي على أمل حصد أحد الألقاب المحلية.

ويقود فريق فيوتشر حاليًا المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو الذي تولى المهمة خلفًا للمدرب علي ماهر الذي رحل لتدريب المصري البورسعيدي.

وعمل فورموسينيو كمساعد مدرب مع جوزيه مورينيو أثناء فترة توليه تدريب ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

وتولى فورموسينيو تدريب الهلال السوداني، ثم انتقل لتدريب خريبكة المغربي، ومنه لنادي سترونجيست البوليفي قبل أن يتولى تدريب نادي فيوتشر إف سي من بداية الموسم.