منصة كومن للوساطة التأمينية تجذب 300 ألف مشترك

أعلنت شركة "كومن" لوساطة التأمين المصرية عن تخطي عدد مشتركي منصتها الالكترونية أكثر من 300 ألف مشترك، بفضل المنتجات التأمينية التى تقدمها كومن والتى تناسب شريحة واسعة من المجتمع.

كما أعلنت الشركة عن خططها لافتتاح مقر جديد في منطقة جاردن سيتي بالقاهرة خلال شهر سبتمبر.

يأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية الشركة للتوسع في السوق المصرية وتقديم منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات متنوعة من الشرائح السكانية، خاصةً متوسطي الدخل ومحدودي الدخل.

وأكد روجيه زكار، العضو المنتدب لشركة "كومن" لوساطة التأمين المصرية، أن هذه الخطوة تأتي بناءً على الجهود الحكومية لجعل مناخ الاستثمار في مصر أكثر جاذبية وتشجيع الشركات على التوسع وزيادة الاستثمارات. وتمثل هذه الاستثمارات الجديدة تحديدًا مليوني دولار أمريكي وستوفر حوالي 50 وظيفة جديدة.

أشار إلى أن السوق المصرية يعد من أولويات الشركة للتوسع الإقليمي نظرًا لحجم السوق الكبير الذي يتجاوز 100 مليون نسمة وللتطور الاقتصادي الكبير الذي يشهده مختلف قطاعات الاقتصاد المصري؛ مؤكدا أن "كومن" ستقدم منتجات تأمينية مبتكرة تشمل منتجًا لتغطية تكاليف الوفاة للأسر التي فقدت معيلها بتكلفة رمزية تبدأ من 480 جنيهًا سنويًا. وسيشمل التشكيل أيضًا منتجًا لتغطية أخطاء الأطباء ومنتجًا لتغطية تكاليف علاج مرض السرطان.

شدد زكار على أن "كومن" تسعى إلى توفير منتجات تأمينية تلبي احتياجات متنوعة من مختلف الشرائح في المجتمع المصري وتتيح للمشتركين الحصول على وثائق التأمين بسرعة عبر منصتها الإلكترونية.