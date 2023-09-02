نائبة: «المتحدة» نجحت في تنشيط سياحة المهرجانات بـ«العالم علمين»

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة والأثار بمجلس النواب، إن مهرجان العلمين نجح في الترويج لمدينة العلمين الجديدة وجذب أنظار العالم إلى التنمية الشاملة والمجهود الكبير الذي بذلته الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحويل العلمين من منطقة مليئة بالألغام إلى أكبر منطقة سياحية .

وأوضحت رشاد في تصريحات صحفية لها، أن اختيار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمدينة العلمين الجديدة لإقامة أكبر مهرجان ترفيهي في مصر خطوة مهمة للترويج للمنطقة وجذب السياحة على المستوى المحلي والخارجي.

وأكدت أمين سر لجنة الإعلام بالنواب، أن سياحة المهرجانات لها أثر كبير على تنشيط السياحة المصرية، مشيرة إلى أن التنوع الترفيهي بمهرجان العلمين وضع برنامج شامل للسائح للاستمتاع بكافة النشاطات الموسيقية والرياضية والثقافية وغيرها، قائلة:«كل سائح يستمتع بهوايته المفضلة من خلال البرنامج السياحي الشامل لمهرجان العلمين».

وأشارت النائبة هند رشاد، إلى أن مهرجان العلمين على مدار أيام وأسابيع طويلة شهد تنوعا فنيا ورياضيا وترفيهيا كبيرا، وحالة كبيرة من الزخم الفني، وحفلات غنائية لمجموعة كبيرة من المطربين والمطربات من مصر وكل أنحاء العالم العربي، مما أبهر المتابعين في مصر والوطن العربي كله.

وتابعت أمين سر إعلام النواب، أن مهرجان مدينة العلمين حقق نجاحات كبيرة وغير مسبوقة فى وضع منطقة الساحل الشمالى بأسرها على خريطة السياحة العالمية، مشيرة إلى أن مصر تمتلك الكثير من المقومات التى تجعلها في صدارة الوجهات السياحية المفضلة في العالم بسبب تنوع المقاصد فيها، والتى تناسب جميع الأذواق خاصة ما يتعلق بالشواطئ