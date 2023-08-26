استئناف امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية بمطروح دون شكاوى

واصل طلاب الثانوية الأزهرية في مطروح، الأسبوع الثاني من امتحانات الدور الثاني، اليوم السبت، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية الامتحانات في مادتي 'التفاضل والنحو" ، بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولي، وذلك وسط إجراءات مشددة لتأمين عملية الامتحانات والتسهيل على الطلاب، دون حدوث أي شكاوى.

وحرص الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، على متابعة عملية خروج خطوط سير السيارات من مركز الأسئلة بمدينة مرسي مطروح، وتوقيت وصول أوراق الأسئلة وأوراق الإجابة، ومتابعة دخول الطلاب لمقر لجان انعقاد الامتحانات، مؤكدًا على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الأمنية والوقائية المشددة وتوفير المناخ المناسب حتى يتمكن الطلاب من أداء الامتحانات في مناخ مناسب.

وخلال جولته التفقدية اطمئن فضيلته علي سير لجان مقر لجنة "بنين مطروح"، والتأكد من مدى الإلتزام بتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية، والاطمئنان على أداء الطلاب للامتحانات في مناخ مناسب.

يذكر أن امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية قد انطلقت السبت 2023/08/19م، وتستمر حتى يوم الاثنين 2023/08/28م، وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني بمحافظة مطروح بقسميها العلمي والأدبي (264) طالبًا وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي (64) طالبًا وطالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم العلمي (200) طالبًا وطالبة.