بالفيديو.. الأرصاد تطمئن المواطنين: "مفيش موجة حارة قادمة"

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال فترة الظهيرة وذلك مع سطوع أشعة الشمس وهدوء سرعات الرياح ووجود نسب رطوبة في الجو، لأن أغلب مصادر الكتل الهوائية قادمة من البحر المتوسط ومحملة بنسب كبيرة من بخار المياه ما يؤدي لارتفاع نسب الرطوبة.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة 33 درجة مئوية، والمحسوسة تسجل 36 درجة مئوية، وهي يعتبر تحسنا كبيرا في درجات الحرارة بالنسبة لموجات الحرارة التي كنا نشعر بها في شهري يوليو وأغسطس، تدور حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

وتابعت أنه مع غياب أشعة الشمس يبدأ الشعور بالطقس الحار على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد خلال فترات النهار، موضحًة أنه مع اقتراب فترات الليل يبدأ الشعور بانخفاض درجات الحرارة مرة أخرى، خاصة في الليالي التي بها نشاط نسبي للرياح يقلل إحساس نسب الرطوبة في الطقس.

وأشارت إلى أنه مع نهايات هذا الأسبوع تقل سرعات الرياح، وبالتالي يكون الشعور بالرطوبة أكبر، قائلة: "مفيش موجة حارة قادمة فقط ارتفاع طفيف وهدوء سرعات الرياح ".