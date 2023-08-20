ضبط 7 لصوص انتحلوا صفة رجال شرطة بشبرا مصر

تمكنت دورية أمنية من القبض على 7 لصوص انتحلوا صفة رجال شرطة أثناء محاولتهم سرقة صاحب مكتبة بمنطقة شبرا مصر.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث شبرا بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (7 أشخاص "ل 4 منهم معلومات جنائية") مستقلين سيارة "ميكروباص" حال قيامهم بالشروع فى النصب على (مالك مكتبة - مقيم بدائرة قسم الشرابية "بحوزته مبلغ مالى") بأسلوب إنتحال صفة رجال شرطة ، وبمواجهتهم أقر أحدهم بأنه نظراً لسابقة قيامه بالتعامل معه فى مجال الإتجار بالنقد ، إختمرت فى ذهنه الشروع فى النصب على المجنى عليه بأسلوب إنتحال الصفة ، حيث قام بالتواصل معه بزعم رغبته فى تبديل مبلغ مالى "عملات أجنبية" إلى العملة المحلية وإتفق معه على التقابل بدائرة القسم وفى سبيل ذلك قام بالإستعانة بباقى المتهمين لإنتحال صفة رجال شرطة للنصب على المجنى عليه أثناء عملية تغيير العملة وقاموا بالتوجه لمحل الضبط وإرتكاب الواقعة، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما سبق.

بمواجهة المجنى عليه بأقوال المتهمين أيدها ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.