رئيس «أزهر مطروح» يتفقد لجان امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية

تفقد عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم السبت، عددا من لجان امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/ 2023 بقسميها العلمي والأدبي، والتي تستمر حتى يوم الإثنين الموافق 28/8/2023 .

حيث تفقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية لجنة بنين مطروح، مشيرا أن عدد طلاب القسم العلمي الذين يؤدون امتحانات الدور الثاني ٢٠٠ طالبًا وطالبة في مادتي ( الفقه والجبر والهندسة الفراغية )، ويؤدي طلاب القسم الأدبي البالغ عددهم 64 طالبًا وطالبة امتحاناتهم في مادتي (الفقه والتوحيد )، موزعين علي (٥) لجان بمدن مطروح، الحمام ، الضبعة ، النجيلة، سيوة.



وقال رئيس الإدارة المركزية، بأنه أعطى التعليمات، لجميع رؤساء اللجان على توفير و تهيئة الجو المناسب للطلاب، وعدم الغش، وعدم اصطحاب المحمول، مؤكدا علي أن كافة مديري المراحل، وموجهي العموم، في مرور دائم على اللجان لمتابعة تطبيق الإجراءات الأمنية ، وإزالة أية معوقات تواجه اللجان، مشيراً إلي أن غرفة عمليات المنطقة علي تواصل دائم برؤساء اللجان لمتابعة سير الامتحانات بصفة دائمة.