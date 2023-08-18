أسوريو يحذر لاعبي الزمالك من زيادة الوزن في فترة الراحة

حذر خوان كارلوس أسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لاعبي الفريق من الزيادة في الوزن، خلال فترة الراحة الحالية، التي تنتهي يوم 25 أغسطس الجاري.

وشدد الجهاز الطبى، برئاسة الدكتور محمد أسامة، على عدم الإفراط في تناول بعض الأطعمة التي قد تتسبب في تعرض اللاعب لزيادة الوزن، أو حدوث تراجع ملحوظ في معدل اللياقة البدنية، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويجهز طبيب الفريق، قياسات وزن للاعبي الزمالك بمجرد العودة للتدريبات، للتأكد من الالتزام بالتعليمات طوال فترة الراحة السلبية.

يعود فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للتدريبات، يوم ٢٥ أغسطس الجاري، استعدادًا للموسم الجديد، بعد الراحة السلبية التي منحها المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عقب خروج الفريق من دور مجموعات البطولة العربية.