بريطانيا توقع 3 عقود لتسليم معدات دفاع جوي لأوكرانيا بأكثر من 90 مليون جنيه إسترليني

الجمعة 18/أغسطس/2023 - 09:19 ص

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الجمعة، توقيع ثلاثة عقود لتسليم معدات دفاع جوي إلى أوكرانيا بقيمة تزيد على 90 مليون جنيه إسترليني.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس - وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - "إن أنظمة الدفاع الجوي هذه تتمتع بالقدرة والمرونة على النشر السريع إما لحماية السكان المدنيين والبنية التحتية في أوكرانيا أو استخدامها على خط المواجهة".

وأوضح أن الدفاع البريطانية وقعت على العقود الثلاثة نيابة عن الصندوق الدولي لأوكرانيا، مشيرا إلى أن الصندوق يسلط الضوء على وحدة الحلفاء وعزمهم على العمل معا لتزويد أوكرانيا بأحدث المعدات لتلبية متطلبات قدراتها.

وأضاف أن "المملكة المتحدة تظل ملتزمة تماما بدعم أوكرانيا حيث تم تخصيص 2.3 مليار جنيه إسترليني بالفعل لمزيد من الدعم العسكري حتى عام 2023 مع ذخائر ومعدات إضافية سيتم تسليمها في الأشهر المقبلة"، مشيرا إلى أن هناك المزيد من المساعدات الحكومية البريطانية والمستمرة في شكل دعم إنساني ومساعدات اقتصادية.

ووفقا للحكومة البريطانية، فإن "هذه العقود تشمل عقدا بقيمة 56 مليون جنيه إسترليني للأنظمة الجوية المضادة غير المأهولة مع شركة الدفاع النرويجية وعقدين آخرين لتوفير المزيد من قدرات الدفاع الجوي".

ومن المقرر أن تضم العقود أنظمة مضادة للطائرات بدون طيار محمولة على المركبات لاكتشاف أو تعقب أو تدمير أو تعطيل أنظمة الطائرات بدون طيار.

تأتي العقود مع وصول تسليم جديد لطائرات الاستطلاع الجوي بدون طيار إلى أوكرانيا، المصممة لتنفيذ مهام استطلاع برية وبحرية حيث بدأت القوات المسلحة الأوكرانية بالفعل التدريب على الأنظمة والتي ستشكل مجموعة من أكثر من 100 طائرة بدون طيار.

جدير بالذكر أنه تم جمع أكثر من 770 مليون جنيه إسترليني من خلال الصندوق الدولي لأوكرانيا بعد مساهمات من المملكة المتحدة والنرويج وهولندا والدنمارك والسويد وأيسلندا وليتوانيا.