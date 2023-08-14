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الإثنين 14 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

1632 طالبا متقدما للالتحاق بالمدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالفيوم

جانب من التدريب
جانب من التدريب
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تابعت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، امتحانات الطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالفيوم وعددهم 1632 طالب، بحضور محمد عبدالسلام مدير إدارة التعليم الفني بالمديرية، ومحمود الباهي مدير إدارة التعليم الصناعي بالمديرية.

حيث تم متابعة مقارات اللجان، بمدرسة الفيوم التجارية للبنات بغرب الفيوم، والمدرسة الفنية بنات الجديدة، والمدرسة الفنية بنات بالحادقة، والمدرسة الفنية بنات للتعليم والتدريب المزدوج.

حيث تم اليوم البدء فى إجراء الإختبارات إلكترونيا للالتحاق بالمدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج .

 

وكيل تعليم الفيوم الاختبارات المؤهلة للطلاب التعليم والتدريب المزدوج الفيوم