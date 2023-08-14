1632 طالبا متقدما للالتحاق بالمدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالفيوم

تابعت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، امتحانات الطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالفيوم وعددهم 1632 طالب، بحضور محمد عبدالسلام مدير إدارة التعليم الفني بالمديرية، ومحمود الباهي مدير إدارة التعليم الصناعي بالمديرية.

حيث تم متابعة مقارات اللجان، بمدرسة الفيوم التجارية للبنات بغرب الفيوم، والمدرسة الفنية بنات الجديدة، والمدرسة الفنية بنات بالحادقة، والمدرسة الفنية بنات للتعليم والتدريب المزدوج.

حيث تم اليوم البدء فى إجراء الإختبارات إلكترونيا للالتحاق بالمدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج .