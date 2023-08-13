الدوري الإسباني.. ريال مدريد يكتفي بثنائية في شباك "أتلتيك بلباو"

حقق فريق ريال مدريد، فوزًا بثنائية دون رد على نظيره أتلتيك بلباو في افتتاح مبارياته بالموسم الجديد 2023-2024 من بطولة الدوري الإسباني، وذلك على ملعب الأخير سان ماميس، في إطار منافسات الجولة الأولى من الليجا.

واكتفى الريال بثنائية الشوط الأول للفوز على بلباو، التي أحرزها البرازيلي رودريجو جوس في الدقيقة 28، وجود بيلينجهام في الدقيقة 36، الذي وضع بصمته الأولى في أول ظهور رسمي له مع اللوس بلانكوس.

وشهدت المباراة، إصابة خطيرة لمدافع الملكي إيدير ميليتاو، غادر على إثرها ملعب اللقاء وحل بدلًا منه أنطونيو روديجير في الدقيقة 50 من زمن اللقاء.

ودخل ريال مدريد، مباراة أتلتيك بلباو بعدد من الإصابات، بعد تعرض البلجيكي تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي للركبة، إضافة لإصابة فيرلاند ميندي، داني سيبايوس وأردا جولر.

وبتلك النتيجة، احتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 3 نقاط، خلف رايو فاليكانو بفارق الأهداف، فيما تراجع أتلتيك بلباو منذ الجولة الأولى من الليجا للمركز التاسع عشر قبل الأخير.