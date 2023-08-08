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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عبد الرحيم علي وداليا عبد الرحيم يهنئان الزملاء الذين تم اختيارهم فى مواقع جديدة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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تقدم عبد الرحيم على رئيس مجلسى إدارة وتحرير "البوابة نيوز" وداليا عبد الرحيم رئيس التحرير بأصدق التهانى لكل الزميلات والزملاء الذين تم اختيارهم فى مواقع جديدة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهم كلٌ من:
محمود مسلم رئيسًا لقطاع الصحف والمواقع


عماد ربيع رئيسًا لقطاع الإنتاج الدرامي


ريهام السهلى رئيسة لشبكة قنوات DMC
 

علا الشافعى رئيسًا لتحرير "اليوم السابع"


مصطفى عمار رئيسًا لتحرير موقع وجريدة "الوطن"

عبد الفتاح مصطفى رئيسًا لراديو 9090
 

بهذه المناسبة، يتقدم عبد الرحيم على وداليا عبد الرحيم بتحية خالصة إلى إدارة الشركة المتحدة على حسن اختيار القيادات الجديدة والثقة فى جيل من الشباب الواعد ليشارك في صنع مستقبل مصر.
مع أطيب الأمنيات للجميع بالتوفيق فى مهامهم الجديدة.

عبد الرحيم علي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية داليا عبد الرحيم محمود مسلم